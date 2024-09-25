Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.