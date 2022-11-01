Muğla'da uyuşturucu operasyonu

AA'nın haberine göre, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Plakası belirlenen araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.