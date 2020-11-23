Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak"tan adli işlem başlatıldı.