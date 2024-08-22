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        Haberler Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:42
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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