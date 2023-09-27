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        Haberler Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:10
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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