Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

l Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 701 gram esrar, 33 kök Hint keneviri, 63 gram metamfetamin, 26 gram skunk, 258 gram MDMA maddesi, 40 şişe ketamin, 31,4 gram kokain, 27,2 gram bonzai ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 636 liraya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.