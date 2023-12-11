Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 11.12.2023 - 20:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:54
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 18 sentetik ecza, tabanca ve havalı tüfek ele geçirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.