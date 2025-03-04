Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.