Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Muğla'nın 6 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-7 Eylül tarihleri arasında Bodrum, Milas, Menteşe, Ula, Marmaris ve Seydikemer´de 24 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 14 kök kenevir, 419 gram kokain, 152 gram esrar, 88 gram toz esrar, 24 gram metamfetamin ve 64 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.