Acı olay! Minik Selim kurtarılamadı

AA

Babataşı Mahallesi'nde yaşayan Çetinkaya ailesi, gözden kaybolan oğulları Selim Çetinkaya'nın pencereden düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çetinkaya, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuk, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.