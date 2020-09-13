Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Koyu açıklarında bulunan lastik can salı içindekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki Güney Afrika uyruklu 14 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde, Marmaris'ten çıkış yapıp Rodos Adası'na ulaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince sallarına zarar verilerek Türk kara sularına itildiklerini söylediği öğrenildi.

Turunç Limanı’na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.