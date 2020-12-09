Muğla'da traktör römorku devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yılmaz E'nin kullandığı 48 RG 902 plakalı traktörün römorku, Okçular Mahallesi'nde devrildi. Römorkta bulunan Dursun Kaplan (32) ile eşi Tansu Kaplan (25) römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince römorkun altından çıkarılan Dursun Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi, Tansu Kaplan ise ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Yılmaz E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.