Marmaris-Menteşe kara yolunda seyreden T.K'nin kullandığı otomobil, Karadere mevkisinde aynı istikametteki bisikletli Kemal Özer'e (63) çarptı.

Özer, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özer'in Marmaris 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde hekim olduğu öğrenildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Özer'in cenazesi, Marmaris Armutalan mezarlığında toprağa verildi.

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