Terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı.

AA'nın haberine göre, operasyonda, terör örgütü ile ilişkisi oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan C.S.S. ve A.A.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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