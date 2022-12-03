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Muğla'da terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Giriş: 03.12.2022 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı
Terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı
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AA

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı.

AA'nın haberine göre, operasyonda, terör örgütü ile ilişkisi oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan C.S.S. ve A.A.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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