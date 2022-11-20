Muğla'da terör operasyonu! 4 tutuklama

DHA

DHA'nın haberine göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermer ocaklarında çalışan M.O. ile M.A.'nın PKK/KCK/YPG içerisinde Suriye'de geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaştı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.O. ile M.A., örgüte yardım yataklık ettiği değerlendirilen A.E.E.F., M.E.M., H.O. ve A.A., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., M.A., H.O. ve A.A. tutuklandı, A.E.E.F. ve M.E.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.