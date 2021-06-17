Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki DEKAMER'de farklı nedenlerle yaralanan "Billy", "Cemre", "AKD" ve "Talay" isimleri verilen caretta carettaların tedavileri tamamlandı.
DEKAMER görevlilerince kabuğu temizlenen "Talay" adlı kaplumbağaya uydu takip cihazı yerleştirildi. Daha sonra düzenlenen törenle 4 yetişkin caretta caretta denize bırakıldı.
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, 4 deniz kaplumbağasını iyileştirerek doğal yaşamına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
AA'nın haberine göre; uydu takip cihazı yerleştirilen Talay'ın yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirten Kaska, "Bu otçul bir birey. Denizdeki çayırlarımızı biçiveren bu kaplumbağanın nerelerde dolaştığının ve nerelere göç ettiğinin bilinmesi hepimiz için bilinmeyen bir şeyin aydınlatılması olacak." dedi.
DKAMER'in kuruluşundan bugüne 13 yılda 437 yaralı bireyin merkezlerine geldiğini vurgulayan Kaska, 233 caretta carettanın iyileşerek denize gönderildiğini, 13 kaplumbağanın ise tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.
İztuzu sahilinde düzenlenen törende DEKAMER görevlileri tarafından kumsala getirilen caretta carettalara yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.
Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr İbrahim Kısaç, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen ile İztuzu sahilinde bulunan yerli ve yabancı turistler katıldı.
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