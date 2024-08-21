Muğla'da taşımalı eğitimde değişiklik

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Muğla'da öğrenci taşımacılığına yönelik Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı.

Yapılan değişikliklere göre, bir yerleşim yerinden öğrencilerin taşınabilmesi için o yerleşim yerinin taşıma merkezine olan uzaklığının en az 2 kilometre olması, taşınacak öğrencilerin okula uzaklığının 30 kilometreyi aşmaması gerekiyor.

Taşıma merkezi okullara 30 kilometreden fazla uzaklıkta ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ise zorunlu olarak yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirilirken öğrencilere yemek hizmeti de sunuluyor.