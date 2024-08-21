Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muğla'da taşımalı eğitimde değişiklik | Son dakika haberleri

        Muğla'da taşımalı eğitim yönetmeliğinde değişiklik

        Muğla'da öğrenci taşımacılığına yönelik Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı. Yönetmelik, taşıma merkezlerine olan uzaklık, coğrafi şartlar ve çeşitli güvenlik faktörlerine göre yeniden düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da taşımalı eğitimde değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da öğrenci taşımacılığına yönelik Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı.

        Yapılan değişikliklere göre, bir yerleşim yerinden öğrencilerin taşınabilmesi için o yerleşim yerinin taşıma merkezine olan uzaklığının en az 2 kilometre olması, taşınacak öğrencilerin okula uzaklığının 30 kilometreyi aşmaması gerekiyor.

        Taşıma merkezi okullara 30 kilometreden fazla uzaklıkta ikamet eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ise zorunlu olarak yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirilirken öğrencilere yemek hizmeti de sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Muğla
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Habertürk Anasayfa