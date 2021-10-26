DHA

Olay, 9 Aralık 2020 günü akşam saatlerinde Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi, Defne Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk sahibi aşçı Vedat Demir ile eşi Şerife Demir arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Vedat Demir, eline meyve bıçağını aldı. Şerife Demir ise eşine karşı koyarak kendisini ve çocuklarını savunmaya çalıştı. Şerife Demir, boğuşma sırasında elinden aldığı bıçakla Vedat Demir'i 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şerife Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şerif Demir hakkında 'kasten öldürme' suçundan Bodrum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şerife Demir cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları, annesi, çocukları, ağabeyi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ise salonda hazır bulundu. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından hem maktulün ailesinin hem de sanığın avukatları savunma yaptı. Şerife Demir'in avukatları, olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek beraatini talep etti. Tarafların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak Şerife Demir'e 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'21 YILDA BİRİKMİŞ İZ VAR'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Şerife Demir'in avukatlarından Funda Ekin, "İddianame kasten öldürmeden hazırlanmıştı ve savcılık haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyordu. Buna karşılık Şerife Demir'in bütün evlilik hayatı boyunca yaşadıkları ve gördüğü şiddet nedeniyle, meşru müdafaa kapsamında, ilk saldırının da özellikle maktulden gelmesiyle değerlendirilmesi gerektiğini ve Şerife Demir'in beraat etmesi gerektiğini yönünde savunma yaptık. Özellikle olay sırasında yaşadığı korku ve panik, çocuklarını koruma çabası tüm bunlara değindik. Mahkeme, savcılık mütalaasına bağlı kaldı. Fakat bizim beraat istediğimiz savunmamızı dikkate almadı. Verilen kararın, haksız olduğunu düşünüyoruz. Şerife Demir kendisi ve çocuklarının hayatta kalması için, bu olayın gerçekleşmesine neden oldu. Mahkemeden taleplerimiz vardı. Geçmiş yaşamdaki şiddet öykülerinin anlaşılabilmesi için adli tıp kurumundan hem fiziksel çünkü Şerife Demir'in vücudunda burun kırığı, dikiş izleri bir sürü şey var. 21 yılda birikmiş iz var. Ruhsal durumunu da etkileyen çok farklı özellikle korkuyu yaşamasının nedenlerinin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorduk. Bu gerekçelerle ve verdiği kararla haksız olması sebebiyle İstinaf Mahkemesi'ne itirazımızı yapacağız" dedi.

Avukat Evrim İnan ise Şerife Demir'in, sadece kendisini ve çocuklarını hayatta tutabilmek için savunmada bulunduğunu söyledi. İnan, suç kastının asla olmadığını, Demir´in çocuklarının en nihayetinde babası olan kişiyi öldürme kastinin bulunmadığını ifade etti.





'YAVRUM SUÇSUZ´

Şerife Demir´in annesi Fevziye Aygüneş de, "Benim yavrum, senelerce şiddet gördü. Gerçek adaleti istiyorum. Benim yavrum suçsuz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise, "21 yıl Şerife Demir eziyet gördü. Çocuklar bunun tanığıydı. Çocuklar, mahkeme salonunda anneye uygulanan eşitsiz bir adaletten mağdur oldu. Kadınların ölmemesi için ne gerekiyorsa yapmasını öğütlüyoruz. Çünkü çok fazla öldük. Bunun örf, adet ve gelenekle değil; yargının şiddet seven erkekler ile ilgili gereğini yapmaması" dedi.