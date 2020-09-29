Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin merkez Menteşe ilçesindeki evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 insan silüeti bulunan obje, üzerinde 2 taraflı balta kabartması olan sütun ele geçirdi.

Tarihi eserlere el konulan operasyonda, M.K.C. gözaltına alındı.