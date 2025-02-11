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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da suya yüzde 25'lik indirim düzenlemesi | Son dakika haberleri

        Muğla'da su aboneliğinde yeni düzenleme: Yüzde 25'lik indirim sağlanacak

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su faturalarında indirim sağlanması için verdiği talimatın ardından MUSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarındaki kademeleri yükseltti. Abonelere yüzde 25 oranında indirim sağlandığı belirtilen yeni düzenlemenin ocak ayı itibariyle hayata geçirildiği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:10
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        Muğla'da suya yüzde 25'lik indirim düzenlemesi
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su faturalarında indirim sağlanması için verdiği talimatın ardından en ucuz kademe 10 tondan 15 tona çıkarıldı. Böylece abonelere ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlandığı belirtilen uygulama ocak ayı itibariyle hayata geçti.

        İHA'nın haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçen günlerde MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne su ücretleri ile ilgili düzenleme yapılması talimatı vermesi üzerine tarifelerde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 1-10 metreküp olan 1. Kademe 1-15 metreküpe yükseltildi. Ayrıca 11-20 olan 2. Kademe 15-30'a 21 ve üzeri olan 3. Kademe ise 30 ve üzeri olarak yükseltildi.

        Su ücret tarifelerindeki bu değişiklik ile birlikte su faturasının yüzde 50'si oranında tahsil edilen atıksu ücretlerinde de düşüş yaşanacağı belirtildi. Yapılan bu düzenleme ile faturalarda ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlandığı ifade edildi.

        Su ücretlerinde yapılan bu düzenleme ile aylık ortalama 15 ton su kullanan 4 kişilik bir ailenin su ve atıksu hizmeti faturasında yaklaşık yüzde 25 düşüş olacağı kaydedildi. Ancak su faturalarına kanuni zorunluluk gereği farklı ücret kalemleri de yansıtılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Su Alt Yapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesis Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği katı atık bedelleri de su faturalarında yer alıyor.

        Su faturaları üzerinden alınan Katı Atık Bedeli'nin tamamı ve Çevre Temizlik Vergisi'nin yüzde 80'inin İlçe Belediyesine, Çevre Katkı Payı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, Katı Atık bertaraf ücreti ise Büyükşehir Belediyesine aktarıldığı bildirildi. Ayrıca bu bedellere ek olarak ücretlere KDV'nin de yansıtıldığı ifade edildi.

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