Muğla'da "silahlı nitelikli yağma" iddiasına 3 gözaltı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan bir spor salonu işletmecisine silah zoruyla zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, müştekiye imzalattırılan senet, çok sayıda kişi adına düzenlenmiş ve imzalatılmış boş senet, bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.