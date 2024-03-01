Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muğla'da feci kaza | servis minibüsleri çarpıştı: 28 yaralı var! - Son dakika haberi

        Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı, 28 kişi yaralandı

        Muğla Milas'ta işçi taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 28 işçi ilçedeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis minibüsleri çarpıştı! 28 yaralı var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

        Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.

        AA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle U.Ü'nun kullandığı minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        REKLAM

        Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kayıtlarda, yol kenarında yolcu alan minibüsün bir anda dönüş yapmak için yola çıktığı, bu sırada gelen servis minibüsünün diğerine çarparak devrildiği görülüyor.

        Kazanın ardından minibüstekilerden bazılarının kendi imkanlarıyla araçlardan çıkması da kayıtlarda yer alıyor.

        Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği bildirildi.

        Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Muğla
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Habertürk Anasayfa