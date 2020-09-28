Muğla'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ergün Armutçuoğlu'nun kullandığı 35 ADH 590 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolundaki Sakar rampasının Kızılağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Armutçuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ataçtan çıkarılan Armutçuoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.