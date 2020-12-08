Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde sahte dolarlarla alışveriş yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Ekiplerin takibi sonucu, marketten sahte 100 dolarla alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte 900 dolar ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi.

İkisi hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. ​​​​​​​