Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 150 litre etil alkol, 5 alkol kiti, 3,5 litre el yapımı alkol, 23 şişe bandrolsüz içki, 10 kilo 900 gram kaçak tütün, 37 paket kaçak nargile kömürü, 342 gümrük kaçağı parfüm, 76 tarihi eser sikke ile 9 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefet suçundan cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.