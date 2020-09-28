Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bağlı grup amirliklerince, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin belirlediği 17 adreste yapılan aramalarda 670 litre etil alkol, 55 şişe sahte içki, 84 şişe gümrük kaçağı içki, 1,5 litre el yapımı içki, 6 alkol kiti, 695 paket gümrük kaçağı sigara, 8 sigara cihazı, sahte ehliyet ve nüfus cüzdanı, bir miktar sahte para ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.