AA

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda yetişen ve beyaz renkli çiçekleri dolayısıyla 'sahillerin gelini' olarak adlandırılan, nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, özenle korunuyor.

AA'nın haberine göre Ege ve Akdeniz sahillerine renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor.

Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda birkaç yıl öncesine kadar sayısı bir elin parmaklarına kadar düşen kum zambakları, çevreci gönüllülerin de desteğiyle bu yıl daha fazla görülmeye başladı.

Kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için sahilin birçok yerine uyarıcı levhalar konuldu. Görevliler tarafından düzenli bakımları yapılan zambaklar, plaja gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği Başkanı Cengiz İlhan, Akdeniz ve Ege'de 'sahillerin gelini' olarak nitelendirilen ve görsel şölen sunan kum zambaklarının kokusunun hissedilmeye başlandığını söyledi.

Dernekleri kurulduğunda Sarıgerme'de kum zambaklarının yok denecek kadar az olduğunu anlatan İlhan, "Kum zambaklarının etrafa saçılan tohumlarını kuma gömerek çoğalmasını sağladık. Sahilimizi en fazla kum zambağı olan kumsala dönüştürdük." dedi.

"KOPARMANIN 80 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR"

Misafirlere sürekli olarak zambakların üzerine şezlong ve havlu gibi eşyaların konulmaması gerektiği uyarısında bulunduklarını belirten İlhan, ziyaretçilerin de duyarlılığıyla son yıllarda zambak sayısının çoğaldığını kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambaklarının koruma altında olduğunu hatırlatan İlhan, "Bu endemik bitkinin yurt dışına soğanının götürülmesi yasak. Kum zambaklarını koparmanın 73 bin lira ve 80 bin lira gibi cezası var. Bu cezaları misafirlerimize duyuruyoruz. Ceza yazıldığını öğrenince artık kum zambaklarının kökünü kazmaz oldular" diye konuştu.

Sarıgerme Sahili'nin özellikle eylül ayında kum zambağı bahçesine dönüştüğünü ifade eden İlhan, bazı ziyaretçilerin özellikle kum zambaklarını görmeye geldiğini dile getirdi.

"BÖYLE GÜZELLİK GÖRMEDİM"

Ziyaretçilerden Serpil Altınboza, kum zambakları çiçek açtığında görüntüsünün çok güzel olduğunu belirterek, "Bu nadir bitki türünün koruma altında olması çok sevindirici" ifadesini kullandı.

Turist rehberi Suat Kaplan da kum zambaklarının Sarıgerme Plajı ile özdeşleştiğini belirtti.

Kaplan, "Ülkemizin çok tarafını geziyorum ama hiçbir tarafta böyle güzellik görmedim. Bu güzellik ekimin 15’ine kadar devam eder" diye konuştu.

İngiltere'den gelen Elena-Frenk Anderson çifti ise Sarıgerme'ye daha önce de geldiklerini ve kum zambaklarının korunuyor olmasının kendilerini memnun ettiğini anlattı.

Bölgede tatilini geçiren Metin Beslek, kum zambaklarının özellikle akşam saatlerinde çevreye çok güzel bir koku yaydığını, bu kokuya hayran kaldığını dile getirdi.