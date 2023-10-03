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        Haberler Gündem Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Muğla'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:06
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        Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Nevzat Bakırcı idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Zorlar mevkisinde refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil bir süre sürüklenerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bakırcı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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