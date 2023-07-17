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        Muğla'da park halindeki otomobilinde cesetle karşılaştı

        Bodrum'da park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta cesetle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:40
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı.

        Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Otomobilin sürücüsü, öğle saatlerinde aracını Gümbet Dolgu Alanı'na park edip teknesine gitti. Aracın kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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