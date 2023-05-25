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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru öldü

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru hayatını kaybetti

Giriş: 25.05.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru öldü
Otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru öldü
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AA

Polis memuru Mustafa Pala (25) idaresindeki motosiklet, Ula-Çiçekli kara yolu Yüksekokul Kavşağı'nda R.C'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Polis memuru Pala, çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Pala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memurunun cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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