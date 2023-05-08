Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Sami Arı idaresindeki otomobil, Muğla-Marmaris karayolu Sakar mevkisinde aynı istikamette seyreden Ahmet B. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, otomobilde sıkışan Arı ile Sami Tekeli, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibince kurtarıldı.

Arı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Tekeli ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.