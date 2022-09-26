Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bayram U. (77) idaresindeki otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Recep S. (24) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.