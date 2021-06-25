İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince otogarda, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle gelen şüpheli O.K'nin çantasında "dedektör köpek" yardımıyla arama yapıldı.

Çantada 2 paket halinde 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.