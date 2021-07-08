İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda aralarında çocukların da bulunduğu 61 Afgan, 12 Pakistanlı ve 1 İranlıyı yakaladı.İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.