Muğla'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Giriş: 31.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:29
Menteşe'nin Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 3 arazöz, ilk müdahale aracı ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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