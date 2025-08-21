Habertürk
        Muğla'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Muğla'da orman yangını

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 17:54 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:54
        Muğla'da alevler yerleşim yerine yaklaştı
        Kabaağaç Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

