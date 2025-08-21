Muğla'da orman yangını

Kabaağaç Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.