Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Giriş: 21.08.2025 - 01:15 Güncelleme: 21.08.2025 - 01:15
Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
