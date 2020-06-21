Muğla'nın Milas ilçesindeki Hayıtlı Mahallesi'nde, ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarını alan ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti.

Havadan helikopter, karadan işçilerin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.