Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı



Muğla'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili bilinçlendirme broşürleri hazırladıklarını, yoğun tedbir aldıklarını söyledi.

Okullarda koronavirüse karşı hafta sonları ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirten Töre, "Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak." dedi.

Töre, pansiyonlarda ve okul servislerinde de ayni şekilde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını vurguladı.