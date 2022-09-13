Muğla'da muhtarın annesi sulama kanalında bulundu

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu.

İHA'nın haberine göre, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında cansız beden olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanaldan çıkartılan cansız bedenin Fettahna İlden'e (78) ait olduğu belirlendi. Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahalle muhtarının annesi olduğu öğrenilen Fettahna İlden'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.