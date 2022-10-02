Muğla'da minibüs devrildi: 10 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.