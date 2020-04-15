Muğla'da meslek lisesi öğretmenleri dezenfektan ve kolonya mesaisinde

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek adına dezenfektan ve kolonya üretimi için aralıksız çalışıyor.
Menteşe ilçesindeki Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde salgına karşı alınan tedbirlere destek vermek için kimya tesisi kuruldu. 12 kişilik ekiple 22 günde kurulan tesiste el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve kolonya üretimi yapılıyor.
"Muğla'nın Teknik Gücü" ismi verilen ürün, kentteki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra talep edenlere gönderilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Muğla Valisi Esengül Civelek'in himayelerinde, kentte maske üretiminin ardından dezenfektan ve kolonya üretimi için çalışma başlattıklarını söyledi.
Hızlı şekilde oluşturdukları takımla 22 gün gibi kısa bir sürede okul içine kimya tesisi kurduklarını belirten Töre, "Okuldaki öğretmenlerimiz adeta bir inşaat işçisi gibi çalışarak şu an Türkiye'de en verimli çalışan tesislerden birini kurdular. Yani bir fabrika kurdular diyebilirim." dedi.
Töre, kurulan tesiste bir saatte bir ton dezenfektanı modern ortamda hijyenik şekilde üretebildiklerini kaydetti.
Okul Müdürü Hamit İzdaş ise kendilerine verilen göreve sahip çıkarak, önemli bir üretim tesisi kurduklarını dile getirdi.
Üretime başladıklarını ve talebe göre 40 ton üretim yapabileceklerini ifade eden İzdaş, "Bölgemize katkı sağlayabilmek için okulumuzda kimya tesisini açtık. 22 günde burayı gece gündüz çalışarak üretime hazır hale getirdik." diye konuştu.
İzdaş, kazandıkları tecrübe ve beceriyle ihtiyaç olması halinde aynı tesisi kurabileceklerini sözlerine ekledi.
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