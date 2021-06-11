Muğla'da Marmaris İçmeler Halk Plajı hizmete açıldı

Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurulan mavi bayraklı ücretsiz halk plajının açılışında, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birinde olduklarını belirtti.
Türkiye'nin 40 yıldır turizmde yükselişte olduğunu, dünyanın gıptayla baktığı bir ülke konumunda bulunduğunu anlatan Alpaslan, "Turizm demek istihdam, döviz, insanımızın refahı demek. Türkiye'nin her yeri turizm açısından büyük potansiyel arz ediyor. Doğamız olağanüstü güzel. Bu cennet hiçbir yerde yok. Maalesef Kovid-19 salgını turizmimizi etkiledi. Cumhurbaşkanımızın himayesinde bakanlık olarak turizm sektörümüze destek olduk, en an zararla en doğru şekilde geçirmeye çalıştık." diye konuştu.
Alpaslan, salgın sonrası başlattıkları Güvenli Turizm Sertifikasının dünyaya örnek olduğunu ve güncelleyerek uygulamaya devam ettiklerini söyledi.
- "Salgın süreci gösterdi ki dünya artık eskisi gibi olmayacak"
Sertifika programının tavizsiz şekilde uygulandığını aktaran Alpaslan, turizm işletmelerinin program kriterleri doğrultusunda ayda dört defa denetlendiğini kaydetti.
Program ile yerli ve yabancı turistlerin tüm süreçlerini en sağlıklı şekilde takip ettiklerine değinen Alpaslan, "Bunu dünyaya çok iyi anlattık. Turizmde rakip ülkeleri İtalya, İspanya gibi Akdeniz çanağındaki ülkeler 2020 yılını yüzde 80 kayıpla kapatırken Türkiye olarak yüzde 65 kaybettik. Salgın süreci gösterdi ki dünya artık eskisi gibi olmayacak. Sağlıklı ve güvenli sertifika programını güncelleyerek sürdüreceğiz." dedi.
Marmaris'te açılışı yapılan 5 yıldız statüsündeki halk plajında da programın uygulandığını aktaran Alpaslan, misafirlerin gönül rahatlığıyla plajı kullanabileceklerini belirtti.
Alpaslan, 2019'dan beri halk plajları sayısını artırdıklarını, Bodrum, Manavgat ve Kemer'den sonra Marmaris'e halk plajı kazandırdıklarını kaydetti.
- "Tesiste kaliteli hizmet sunulacak"
Muğla Valisi Orhan Tavlı da geçen yıl hizmete açılan ve yoğun ilgi gören Bodrum İçmeler Halk Plajı'ndan sonra bugün mavi bayrakla taçlandırılan Marmaris İçmeler Plajını hizmete açtıklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının misafirlere kaliteli hizmetin sunulacağı nitelikli bir tesisi Marmaris'e kazandırdığını anlatan Tavlı, Ege ve Akdeniz'in birleşimindeki Muğla'nın bin 500 kilometre uzunluğundaki kıyı hattı, koyları, mavi bayraklı plajları ve ormanlarıyla tarih boyunca pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da plajın 5 yıldızlı, Marmaris'e yakışan bir plaj olduğunu bildirdi. Engelsiz plajın, annelerin bebek bakımı yapabileceği alana, localara sahip olduğunu vurgulayan Gökcan, "Vatandaşımız ücretsiz havlusunu alıp buradan denize girebilecek, uygun fiyatlarla çayını içebilecek." dedi.
Konuşmaların ardından plajın mavi bayrağı göndere çekildi.
Alpaslan ile beraberindeki heyet, İçmeler Mahallesi sahilinde, 400 metre sahil uzunluğuna sahip, 7 bin metrekare alanda bin şezlong kapasiteli plajı gezdi.
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