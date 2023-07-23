Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 araöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Büyüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, makilik alandaki yangının herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmediğini söyledi.

Yangının alt kısmında, seraların bulunduğu alan olduğunu ifade eden Büyüker, "Burada da arazözler ve itfaiye ekipleri bulunuyor. O kısımda da müdahaleler sürüyor. Şu an için ormanlık alan ve haneler tehdit altında değil. Bölgedeki yollar genişletiliyor ve müdahale hızlandırılıyor. Antalya ilinden ve çevre ilçelerden ekipler yangın söndürme çalışmasına destek veriyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alınacağını umuyorum." diye konuştu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.