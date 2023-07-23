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        Haberler Gündem Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 23:38
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        Muğla'da makilik alanda yangın çıktı
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        Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 araöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

        Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Büyüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, makilik alandaki yangının herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmediğini söyledi.

        Yangının alt kısmında, seraların bulunduğu alan olduğunu ifade eden Büyüker, "Burada da arazözler ve itfaiye ekipleri bulunuyor. O kısımda da müdahaleler sürüyor. Şu an için ormanlık alan ve haneler tehdit altında değil. Bölgedeki yollar genişletiliyor ve müdahale hızlandırılıyor. Antalya ilinden ve çevre ilçelerden ekipler yangın söndürme çalışmasına destek veriyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alınacağını umuyorum." diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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