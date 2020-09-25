Muğla'da Kovid-19 ve trafik denetimleri artırıldı

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem Kovid-19 hem de motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.Bu kapsamda, Kovid-19 tedbirlerine uymayan, yolda lastik yakan, drift yapan motosikletlerle, çevreyi rahatsız ederek gürültü çıkaran, araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal eden kişilere yönelik son bir haftada çok sayıda kişiye yaklaşık toplam 100 bin lira ceza uyguladı.Yetkililer, ilçede denetimlerin devam edeceğini kaydetti.