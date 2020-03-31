Muğla'da koronavirüs denetimleri sürüyor

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Salgının yayılmasını engellemek ve taşıyıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla Muğla'daki uygulama noktalarında polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı denetimler sıklaştırıldı.
Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçen ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.
- Vali Civelek denetimlere katıldı
Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Bafa Mahallesi'nde jandarma kontrol noktasına geldi.
Denetimleri inceleyen Civelek, durdurulan bazı araçlardaki sürücülere 14 gün kuralı, sosyal mesafenin korunması ve gerekmedikçe evde kalınması gibi koronavirüsle mücadele uyarılarını hatırlattı.
Uygulama noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
- Bodrum
Bodrum ilçe girişinde de güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinden oluşan kontrol noktası oluşturuldu.
Vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiklerini soran ekipler, kimlik kontrolü yaptığı kişilerin adres bilgilerini aldı.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri daha da sıklaştırdıklarını söyledi. İlçeye gelen vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, yurt dışından geldikleri tespit edilenlerin 14 gün takip edileceğini bildirdi.
Yılmaz, şöyle konuştu:
"Kendisini evde izole etme mecburiyeti olanları ilgili mahalle muhtarlarımıza bildireceğiz. Kolluk marifetiyle evlerinden dışarı çıkmalarını kısıtlayacağız. Şu bilinmeli ki il dışından buraya gelen vatandaşlarımız istedikleri gibi hareket edemeyecekler. Biz bu vatandaşlarımızı kontrol altına almak zorundayız. 'Bodrum sakindir, tatil yapalım, gezelim' düşüncesi çok yanlış. Bir vatandaşımız geldi ve bir hafta sonra burada vefat etti. Bizim tek vefat olayımız bu. Dışarıdan gelen vatandaşlarımızın bu hastalığı yaymasının önlemesi için bu tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz için geçerli, zorunlu olmadıkça evde kalalım."
- Marmaris ve Fethiye
Marmaris Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş araçlarıyla ilçe merkezinde kortej oluşturdu. Belli aralıklara salgına karşı vatandaşları uyaran ekipler, ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurulan araçları denetledi.
Fethiye ilçesinde, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisindeki uygulama noktasında ise ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan polis ekipleri, vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiğini sordu.
Uygulamada araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçüldü.
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