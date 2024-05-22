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        Haberler Gündem Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, narenciye bahçesinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:29
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        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
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        Dün Dalyan Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve geri dönmeyen Üzeyir Erbil'in (81) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesinde Erbil'in cansız bedeni bulundu.

        Erbil'in cansız bedeni, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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