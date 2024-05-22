Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, narenciye bahçesinde ölü bulundu
Dün Dalyan Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve geri dönmeyen Üzeyir Erbil'in (81) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesinde Erbil'in cansız bedeni bulundu.
Erbil'in cansız bedeni, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.