Muğla'da kaybolan kız çocuğu samanlıkta baygın halde bulundu

AA

Jandarmaya başvuran Serpil E'nin kızı Ö.E'den haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ailenin yaşadığı evin yakınında yoğunlaşan jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeğinin de desteğiyle kız çocuğunu bölgedeki bir samanlıkta baygın halde buldu.

Ö.E, 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada bir süre gözlem altında tutulan Ö.E. daha sonra ailesine teslim edildi.