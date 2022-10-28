Muğla'da kaybolan çocuk, ormanda bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arama kurtarma ekiplerince bulunan 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Kıncılar Mahallesi'nde yaşayan Aşkın Ç, okuldan eve dönmeyince ailesi yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando timi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; iz takip köpeğinin de destek verdiği aramada, çocuk 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen çocuk, ailesine teslim edildi.