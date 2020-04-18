Muğla'da kapıda kalan aileye polis çilingir götürdü

AA

Beldibi Mahallesi'nde Sıdıka D. sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı müstakil evlerinin bahçesinde çocuklarıyla oyuna daldı. Bir müddet sonra kapının anahtarını almadığını fark ederek 155'i arayan Sıdıka D, evine giremediğini ve dışarıda kaldıklarını ifade etti.

Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir bularak ailenin evine götürdü. Çilingir yardımıyla kapı açıldı.

Evinin kapısı birkaç saniye içinde açılan Sıdıka D. polislere teşekkür etti.